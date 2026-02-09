الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيف يتم تحديث بيانات الفحص الدوري 1447 واعرف معلومات الفحص الدوري بعد التحديث؟

كيف يتم تحديث بيانات الفحص الدوري 1447 واعرف معلومات الفحص الدوري بعد التحديث؟

يوجد العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيف يتم تحديث بيانات الفحص الدوري، حيث يعتبر من أهم الإجراءات التي لابد أن يتخذها صاحب السيارة، كما توفر وزارة الداخلية السعودية إمكانية حجز موعد من خلال منصة أبشر بالإضافة إلى تحديث البيانات، وعبر موقع لحظات نيوز نقدم لكم كيف احدث بيانات الفحص الدوري.

كيف يتم تحديث بيانات الفحص الدوري

إن عملية الفحص الدوري من أهم الأمور التي تحرص الهيئة العامة للمرور في السعودية على توفيرها للمواطنين وهذا من خلال حجز موعد للقيام بالفحص الدوري من خلال منصة أبشر التي توفي العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين ومن أهم تلك الخدمات تحديث بيانات الفحص الدوري.

في حالة رغبة المواطن في تحديث بيانات الفحص الدوري يتوجب عليه القيام بالتواصل مع محطة الفحص من أجل تعديل البيانات، كما يمكن للمواطن الدخول على خانة خدمة العملاء والتواصل معهم لتحديث بياناته، أو اختيار الربط مع نظام أبشر.

شروط الفحص الدوري

حتى يتمكن المواطن في المملكة العربية السعودية من إجراء الفحص الدوري للسيارة، قامت هيئة المرور بتحديد عدة شروط لابد أن توافرها لدى صاحب المركبة نعرضها لكم على النحو التالي:

يتوجب على صاحب السيارة أن يقوم بغسل السيارة قبل خضوعها للفحص الدوري.

من الضروري أن يلتزم صاحب السيارة بالفحص الدوري الذي ينبغي أن يتم كل 6 أشهر.

لابد أن تكون السيارة خالية من أي أعطال فنية.

في حالة تعرض السيارة لحادثة لابد من إصلاح السيارة والقيام بعدها بعمل الفحص.

يتوجب على المواطن القيام بالفحص الدوري في حالات البيع والشراء.

يشترط القيام بدفع رسوم الفحص الدوري.

رسوم الفحص الدوري

عقب التعرف على شروط الفحص الدوري لابد أن يتعرف المواطن على رسوم الفحص الدوري، والتي نوضحها لكم على النحو التالي:

نوع المركبة الرسوم الفحص شاملة الضريبة بالريال السعودي الحافلة الكبيرة 235.75 الحافلة الصغيرة 110.4 الحافلة المتوسطة 162.15 المقطورة 211.6 الدراجة النارية 40.25 شبه المقطورة 211.6 السيارة الصغيرة 83.95 النقل الصغير 110.4 النقل المتوسط 162.15 النقل الثقيل 235.75

تعمل وزارة الداخلية السعودية والهيئة العامة للمرور على توفير كافة الخدمات للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وحتى يتعرف المواطن على كيف يتم تحديث بيانات الفحص الدوري، توفر الحكومة ذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية، التي توفر كافة الخدمات التي تتعلق بالمركبات.