الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 07:10 مساءً - تم تأمين عقود العمالة المنزلية من قبل الموارد البشرية حيث تم توضيح بعض الحالات التي يتم فيها تعويض العامل المنزلي وصاحب العمل أيضا حيث سيتم العمل على تأمين عقود العمالة عبر مساند وذلك بداية من الشهر المقبل فبراير لعام 2026 حتى يتم ضمان كافة الحقوق للأطراف التعاقدية ويضمن العام راتبه بشكل شهري بدون أي مشاكل وكذلك تعويض صاحب العمل في حالة تغيب أو هروب العامل وتهربه من العمل خاصة أن المملكة العربية السعودية تعد من أكبر الأسواق للعمالة المنزلية في الشرق الأوسط.

متى يتم تعويض العامل المنزلي

يتم تطبيق خدمة تأمين العقود التي تخص استقدام العامل لأول عامين وذلك من بدء تاريخ العقد وبعد مرور عامين يكون التأمين أمر اختياري لصاحب العمل وتتيح هذه الخدمة حصول العامل على التعويض في تلك الحالات:

أن يتم تعرض العامل للعجز الدائم أو العجز الكلي أو الجزئي وذلك عند تعرضه لحادث سير.

عدم التزام صاحب العمل بمنحه راتب أو مستحقاته المالية.

في حالة وفاة صاحب العمل أو تعرض صاحب العمل للعجز الكلي أو الجزئي أيضا.

حالات حصول صاحب العمل على التعويض

من الممكن أن يحصل صاحب العمل على تعويضات عند حدوث أي من الحالات الآتية وهي:

أن يتم تعرض العامل إلى العجز الكلي أو الجزئي الذي يمنعه من أداء عمله.

أو في حالة هرب العامل.

أو إصابة العامل بأي من الأمراض المزمنة التي تعيقه من أداء وظيفته بشكل كامل.

عند وفاة العامل يتم إعادة جثمان العامل وممتلكاته الشخصية ومتعلقاته.

منصة مساند

تلك المنصة هي التي تتيح التأمين على العامل وصاحب العمل وتتيح الأمور الآتية: