الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 07:10 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةخدمة دخول المأذون لاعتماد توثيق عقد الزواج عبر منصة ناجز 1447 وخطوات اعتماد عقد الزواج

خدمة دخول المأذون لاعتماد توثيق عقد الزواج عبر منصة ناجز 1447 وخطوات اعتماد عقد الزواج

من أهم الخدمات التي تحرص وزارة العدل على تقديمها إلى المواطنين عبر منصة ناجز هي خدمة دخول المأذون حتى يتمكن من اعتماد وتوثيق عقد الزواج، حيث بواسطه تلك الخدمة فإن المأذون يتمكن من اعتماد عقد الزواج بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى تقديم وثيقة الزواج إلى الأفراد المعنيين من ذلك، وتم وضع بعض الشروط حتى يتمكن المأذون من اعتماد عقد الزواج وتوثيقه عبر منصة ناجز الإلكترونية، وتلك الشروط تم تحديدها بواسطة وزارة العدل وسنقوم توضيحها لكم في السطور القادمة.

خطوات اعتماد توثيق عقد الزواج عبر منصة ناجز

في الأيام الأخيرة أعلنت وزارة العدل عن إتاحة خدمة إلكترونية من خلالها يتم إنشاء عقد زواج، ويتمكن من القيام بتلك الخدمة هو المأذون لكن عليه أن يتبع بعض الخطوات الآتية:

أولا يجب عليك زيارة منصة ناجز الإلكترونية.

ثم يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى المنصة من خلال حساب النفاذ الوطني.

بعد عملية التسجيل يجب النقر على زر الخدمات الإلكترونية حتى تقوم بتحديد الحالة الاجتماعية.

ثم عليك باختيار أيقونة خدمة الدخول للمأذون لتوثيق عقد الزواج واعتماده.

ثم بعد ذلك عليك الضغط على أيقونة تقديم طلب جديد.

قم بإدخال البيانات اللازمة التي تتعلق بالمأذون والتي من ضمنها رقم البطاقة الشخصية ورقم الطلب ورقم الرخصة، بالإضافة إلى أرقام بطاقة الهوية الشخصية لأصحاب العقد.

بعد ذلك سيتم الاطلاع على الطلب ثم يتم توثيقه بواسطة وزارة العدل.

طريقة تصديق عقد زواج ورقي

تم الإعلان أيضا عن خدمة تصديق عقد الزواج الورقي لجميع الأفراد المقيمة في السعودية بالإضافة إلى المواطنين وجاءت تلك الخدمة حتى يتم تيسير الأمر على المستخدمين، ولهذا حتى يتم تصديق عقد الزواج يجب تنفيذ الخطوات الآتية: