الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 07:10 مساءً - يبحث أبناء المملكة العربية السعودية عن كيف اعرف اني استحق دعم موظف قطاع خاص 1447 من دعم التوظيف، حيث يتم تقديم برنامج دعم التوظيف من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة للشباب الباحثين عن عمل في إطار بعض الشروط، لذلك من خلال موقع لحظات نيوز سنتعرف على شروط استحقاق دعم التوظيف.

شروط استحقاق دعم التوظيف من طاقات

برنامج دعم التوظيف هو إحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث يعمل البرنامج على دعم الشباب الذي يبحث عن عمل في المملكة بالقطاع الخاص وذلك من خلال توفير دخل شهري ثابت حتى يستطيع الحصول على عمل وتقديم الدعم لنفسه.

وتعمل وزارة الموارد البشرية وبوابة طاقات الوطنية للعمل على توفير المساعدات المختلفة للشباب ليتمكنوا من إيجاد عمل ولكن في إطار بعض الشروط، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم على برنامج دعم التوظيف سعودي الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

ألا يزيد سن المتقدم عن 60 عام.

يجب ألا يكون المتقدم موظف حكومي أو صاحب عمل أو متقاعد.

يشترط أن يكون المتقدم مسجل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.

ألا يقل الحد الأدنى للراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي.

ألا يزيد الحد الأعلى للراتب الشهري عن 15,000 ريال سعودي.

عدم رفع طلب للحصول على دعم جديد إلا بعد مرور 6 شهور من الحصول على الدعم السابق.

أن يكون الشخص المتقدم على برنامج دعم التوظيف مسجل في التأمينات الاجتماعية.

ألا تقل فترة تسجيل المتقدم في التأمينات الاجتماعية عن 90 يوم وتحسب من تاريخ التسجيل.

رفع طلب الدعم على منصة هدف ابتداءً من اليوم 91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيله في التأمينات الاجتماعية.

نسبة دعم التوظيف من طاقات

يمنح برنامج دعم التوظيف المقدم من البوابة الوطنية للعمل طاقات تغطية للراتب حتى 50% من رواتب الموظفين بالقطاع الخاص وذلك من خلال ما يلي:

تبلغ نسبة الدعم 50% ثابتة من أجر الموظف حتى يحصل على الوظيفة.

الحد الأدنى من الأجر المستحق هو 3200 ريال سعودي.

الحد الأقصى للأجر المستحق الدعم هو 15000 ريال سعودي.

يتم منح دعم شهري في السنة الأولى والثانية بمقدار 3000 ريال سعودي أو 50% من الراتب.

الحالات المستحقة لدعم التوظيف الإضافي

حددت البوابة الوطنية طاقات بعض الحالات التي يتم صرف دعم توظيف إضافي لها، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:

توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

توظيف الإناث.

التوظيف في القرى والمدن الصغيرة.

التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما يتمكن المستفيد من برنامج طاقات من الحصول على دمج بين برامج طاقات المختلفة أي أن يستطيع الدمج بين إعانة البحث عن عمل وبرنامج تمهير وبرنامج الحصول على أجر أيام غسيل الكلى، وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية بالإضافة إلى برنامج وصول وقرة والبرامج الأخرى.