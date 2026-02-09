خطوات التسجيل في التطوع الصحي في الحج والعمرة 1447 وشروط التسجيل

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 9 فبراير 2026 07:10 مساءً - مع اقتراب موسم الحج يتسابق العديد لتقديم خدماتهم لمساعدة ضيوف الرحمن رجالاً ونساء وتلبية احتياجاتهم وقد أتاحت وزارة الحج والعمرة تلك الفرصة من خلال منصة خاصة يمكن من خلالها التسجيل بكافة خدمات التطوع والتي يأتي التطوع في خدمة الحجيج من ضمنها، وتعتبر تلك المنصة من أهم المنصات التي قامت المملكة بإطلاقها ضمن جهودها في تقديم الخدمات التي تتيح سبل الراحة والرفاهية للأفراد بالإضافة لتوفير الجهد والوقت، وفي ما يلي من سطور سوف نتعرف على تفاصيل أكثر.

ما هي الشروط الواجب توافرها للتطوع الصحي

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن الشروط الواجب توافرها للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وتوجيههم وتقديم كافة الخدمات لهم وذلك من خلال فريق تطوعي مقسم كل حسب خبراته ومهاراته في العمل، وذلك من خلال الشروط الآتية:

أن يكون حاملا للجنسية السعودية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

يجب أن يكون مناسبا لجامعة ام القرى.

امتلاك هوية إقامة سارية لمن يريد التطوع من غير السعوديين.

يلزم الحضور إلى الدورات التدريبية وذلك للاستفادة من المعلومات التي تقدم أثناء التدريب.

يجب على المتقدم أن يكون خريج إحدى الكليات الصحية وعلى دراية كافية بالمعلومات الصحية أو حاصلا على إحدى الدورات الصحية.

صاحب صحة جيدة وسليم بدنيا وصحيا.

التوفيق بين العمل الأساسي والعمل التطوعي.

يجب عدم مغادرة البلاد إلى أماكن أخرى كما يجب عدم مخالطة المصابين.

يلزم على المتقدم إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا.

خطوات التسجيل في التطوع الصحي 1447

يوجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها للتسجيل في التطوع الصحي للحج والعمرة تأتي كالآتي: