انت الان تتابع خبر السيد الحكيم بشأن حسم الرئاسات: يجب تغليب المصلحة العامة وأخذ التحديات الخارجية بعين الاعتبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم التقى في مكتبه ببغداد مساء اليوم وفد تحالف الإعمار والتنمية برئاسة النائب بهاء الأعرجي"، مبينا انه "جرى بحث مستجدات المشهد السياسي في العراق والمنطقة".

وأكد السيد الحكيم "أهمية حسم الاستحقاقات المتبقية من الرئاسات الثلاث وفق السياقات الدستورية"، داعيا إلى "تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وأخذ التحديات الداخلية والخارجية بعين الاعتبار بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ المسار الديمقراطي".

كما دعا إلى "ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بالأداء النيابي على مستوى التشريع والرقابة"، مؤكدا "أهمية تشريع القوانين ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين، وبما يلبي تطلعاتهم ويعزز ثقتهم بالمؤسسات الدستورية".

