لقاء تضامني للإدارات الأهلية بولايتي كسلا والبحر الأحمر

جددت القيادات الأهلية بولايتي كسلا والبحر الأحمر والمتمثلة في النظارات والعمد والكيانات المجتمعية المختلفة وحدتها وتماسكها ونبذها للخلافات وضرورة محاربة خطاب الكراهية، فضلًا عن مواجهة الاستهداف الكبير الذي تتعرض له البلاد والوقوف جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة.

جاء ذلك خلال لقاء التآخي والترابط الاجتماعي الذي نظمته حركة الإسناد الوطنية شرق السودان على شرف زيارة وفد نظارة البني عامر بولاية البحر الأحمر برئاسة وكيل الناظر علي محمود، وذلك تحت شعار (وحدة الوطن – خيار الوطن).

وأوضح رئيس الحركة طاهر محمد طاهر أن الغرض من اللقاء التأكيد على وحدة مكونات شرق السودان وإظهار حالة التعافي بين مختلف المكونات، مشيرا إلى أن مكونات شرق السودان وبوحدتها قادرة على صناعة مستقبل يؤمن الشرق.

ودعا طاهر إلى ضرورة الابتعاد عن كافة البؤر التي تقدح في وجود خلافات بشرق السودان، وأضاف “إننا نرسل رسائل للجميع بأننا على وحدة ونقف صفًا خلف القوات المسلحة”.

وتحدث في اللقاء عدد من ممثلي النظارات والعموديات والكيانات والإمارات، مشيدين بفكرة عقد اللقاءات الاجتماعية بين مختلف المكونات لإظهار روح التسامح والتصافي بينها والحفاظ على الأخلاق والقيم التي تجمع بين هذه المكونات وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تعمل على تشتيت الناس، فضلًا عن الاهتمام بالشباب واستصحابهم في كافة المبادرات المجتمعية التي تقود إلى الوحدة.

ودعا وكيل ناظر البني عامر بولاية البحر الأحمر إلى وضع الأسس التي تراعي المسؤولية والحفاظ على المصالح العامة والاستفادة من الدروس السابقة منعا لتكرار الخلافات، إضافة إلى إعلاء صوت العقلاء والتمسك بالنهج الرباني والنبوي وقبول الآخر.

فيما عدد الفريق يس محمد قائد قوات البجا القيادة الموحدة أدوارهم في إسناد القوات المسلحة.

سونا