تكنولوجيا: تسرّب صور سماعات Moto Buds 2 Plus اللاسلكية من موتورولا قبل الإطلاق

كشفت موتورولا عن سماعات Moto Buds+ اللاسلكية في أبريل 2024، وبعد ما يقارب عامين تستعد الشركة لإطلاق جيل جديد يحمل اسم Moto Buds 2 Plus. وحتى الآن، لم تعلن موتورولا رسميًا عن موعد الإطلاق، لكن التسريبات بدأت ترسم صورة أوضح عن السماعات القادمة.

ونشر المسرّب الشهير Evan Blass مجموعة صور مسرّبة لسماعات Moto Buds 2 Plus، أظهرت اعتماد تصميم رأسي جديد يختلف عن التصميم الأفقي الذي ميّز إصدار Buds+ السابق، في خطوة توحي بتغيير واضح في هوية السلسلة.

وأوضحت الصور توفر السماعات بلونين مختلفين، مع تطابق لون الجزء الخارجي من حافظة الشحن مع لون السماعات نفسها، بينما يأتي الجزء الداخلي بلون مغاير.

كما يظهر على واجهة الحافظة شعار موتورولا المعروف، وأسفله عبارة “Sound by Bose”، ما يؤكد تعاون الشركة مع Bose في ضبط وتحسين الصوت.

وبالنسبة للمواصفات، تشير التوقعات إلى دعم السماعات لميزة عزل الضوضاء النشط، إلى جانب دعم الصوت عالي الدقة وتقنية Dolby Atmos. ومع اقتراب موعد الإطلاق، من المرجح أن تظهر تفاصيل إضافية تكشف المزيد عن إمكانيات Moto Buds 2 Plus.

