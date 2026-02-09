دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات

أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستارها، كاشفةً عن صورة أوضح لصراع القمة، بعدما حُسمت ثلاث بطاقات تأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، فيما تأجل الحسم فى خمس بطاقات أخرى إلى الجولة الختامية التي تعد بالكثير من الإثارة والحسابات المعقدة.

الأهلي وبيراميدز والملعب المالي كانوا أول من حجز مقاعدهم في دور الثمانية، بعدما حافظت هذه الفرق الثلاثة على سجلها خاليًا من الهزائم حتى الآن، لتؤكد جاهزيتها للمراحل الإقصائية، في المقابل لا تزال مجموعات أخرى تعيش على صفيح ساخن، حيث يبقى مصير التأهل معلقًا حتى صافرة نهاية الجولة الأخيرة.

ترتيب مجموعات دوري ابطال افريقيا

المجموعة الأولى شهدت سيطرة مطلقة لنادي بيراميدز، الذي حسم التأهل والصدارة مبكرًا بوصوله إلى النقطة 13، أما البطاقة الثانية فتبقى صراعًا مباشرًا بين نهضة بركان وباور ديناموز، ولكل منهما 7 نقاط، مع أفضلية معنوية لبطل المغرب الذي فاز ذهابًا بثلاثية نظيفة، في المقابل، ودّع ريفرز يونايتد النيجيري البطولة رسميًا.

المجموعة الثانية عرفت تأهل الأهلي إلى دور الثمانية، لكنه لم يضمن بعد صدارة الترتيب، بينما الصراع لا يزال قائمًا على البطاقة الثانية بين الجيش الملكي ويانج أفريكانز؛ فالفريق المغربي يكفيه التعادل أمام النادي الأهلي للعبور، بينما لا خيار أمام بطل تنزانيا سوى الفوز مع انتظار تعثر الجيش الملكي، مع الاحتكام لفارق الأهداف، أما شبيبة القبائل الجزائري فقد خرج رسميًا من سباق المنافسة.

المجموعة الثالثة تُعد الأكثر اشتعالًا، حيث يتصدر الهلال السوداني الترتيب بـ8 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد نقاط في المرتبة الثانية ثم صنداونز بـ6 نقاط، ثم سانت لوبوبو بـ5 نقاط، الهلال يكفيه الفوز أو التعادل لضمان التأهل، بينما يحتاج مولودية الجزائر لنقطة واحدة أمام صنداونز، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

أما المجموعة الرابعة، فقد حسم الملعب المالي التأهل والصدارة مبكرًا، تاركًا الصراع على البطاقة الثانية بين الترجي وبترو أتلتيكو، ولكل منهما 6 نقاط. ممثل تونس يكفيه الفوز أو التعادل، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بنتيجة 1-1، بينما ودع سيمبا التنزاني المنافسات رسميًا.

وبحسب نظام البطولة، سيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2026 إلى مستويين؛ الأول يضم متصدري المجموعات، والثاني أصحاب المركز الثاني، على أن تُجرى قرعة دور الثمانية مع تجنب مواجهة فريقين من المجموعة ذاتها.

ووفقًا للجدول الزمني المعلن من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تُقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 13 و14 مارس 2026، بينما تُلعب مواجهات الإياب خلال الأسبوع التالي، وتحديدًا يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

اليوم السابع