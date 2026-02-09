- 1/2
- 2/2
شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف اليوم الاثنين ارتفاعا طفيفا في وارد المحاصيل الزراعية، حيث بلغ الوارد من الذرة (23777) جوالا، فيما بلغ الوارد من محصول حب البطيخ (11909) جوالا، وبلغ الوارد من محصول السمسم (2399) جوالا، فيما بلغ الوارد من الدخن (1846) جوالا.
وبلغ سعر قنطار السمسم (165) الف جنيه، فيما ظل سعر طن حب البطيخ التسالي مليوني جنيه على ماكان عليه يوم أمس.
وتورد سونا القضارف اسعار انواع الذرة وبحسب مؤشر اسعار سوق محصول القضارف بلغ اردب الفتريتة (165) الف جنيه، والعكر (159) الف جنيه، والدبر (200) الف جنيه، وحريراي (180) الف جنيه، وودباكو (180) الف جنيه، فيما ارتفع اردب محصول الدخن الى مبلغ (237) الف جنيه، حيث ظلت الأسعار كما هي من يوم أمس بزيادة طفيفة في محصول الفتريتة.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.