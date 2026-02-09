بالفيديو والصور- باد باني يشعل سوبر بول بمفاجآت النجوم…زفاف حقيقي وعرض نصف نهائي لا يُنسى

دبي - فريق التحرير: أشعل باد باني حماس الجماهير خلال عرض الشوط النصف النهائي لسوبر بول LX يوم الأحد في ملعب ليفاي بسانتا كلارا بكاليفورنيا، بمفاجأة مشاركة عدد من النجوم، أبرزهم ليدي غاغا وبيدرو باسكال وريكي مارتن. (http://www.instagram.com/p/DUhtFs2iJV7/)

بدأ باد باني عرضه بأغنيتهTití Me Preguntó وسط حقل من قصب السكر تم بناؤه خصيصًا على أرض الملعب، قبل أن يواصل بأغانيه الناجحة “Yo Perreo Sola”، “Safaera”، “Party”، “Voy a Llevarte Pa’ PR”، “EoO” و”Monaco”، وسط تفاعل جماهيري لافت وظهور نجوم مثل كاردي بي، جيسيكا ألبا، أليكس إيرل، كارول جي وبيدرو باسكال على المسرح.

وتميّز العرض بفقرة كوميدية مسجلة، حيث بدا باد باني وكأنه يسقط من سطح مبنى إلى غرفة عائلة مفزوعة، قبل أن يواصل عرضه بحيوية واندفاع. واختتم عرضه بأغاني “El Apagón” و”Café con Ron” و”Debí Tirar Más Fotos”، مع رفع علم بورتو ريكو في نهاية الأداء.

ظهرت ليدي غاغا لأول مرة على المسرح مع باد باني مرتدية فستانًا أزرق أنيقًا مزينًا بزهرة فلور دي ماجا الوطنية، وأدت أغنيتها «Die With A Smile» بأسلوب سالسا رفقة النجم البورتوريكي في رقصة على المسرح. جاءت مشاركتها بعد فقرة تمثيلية لحفل زفاف حقيقي، وأثارت إطلالتها تفاعلات واسعة على مواقع التواصل، حيث شبهها البعض بـ”ليدي أوزيمبيك” بسبب مظهرها النحيف.

تبيّن أن فقرة الزفاف كانت حقيقية، إذ تزوج الزوجان قانونيًا على أرض الملعب خلال أداء باد باني، بعد أن دعاهما في وقت سابق لحضور حفل زفافهما، في لحظة رومانسية نالت إعجاب المتابعين على مواقع التواصل.

توافد العديد من النجوم لحضور المباراة، من بينهم كيندال جينر، هايلي وجاستن بيبر، جاي-زي مع ابنته بلو آيفي وابنته رومي كارتر، كريس برات، ترافيس كيلسي، ترافيس سكوت، جون بون جوفي، روجر فيدرر، إيما روبرتس، كيفن كوستنر، ماشين غان كيلي، إيزا غونزاليس، تاي دولا ساين، فلافا فلاف، لوغان بول، روب لو وماركوس ألين.

أثار ريكي مارتن إعجاب المتابعين بإطلالته الشبابية خلال أدائه أغنية “Lo Que Le Pasó a Hawaii” بجانب شجرة بلانتين، تكريمًا لغلاف ألبوم باد باني “Debí Tirar Más Fotos”. ولاحظ الجمهور أنه يبدو أصغر من عمره الحقيقي (٥٤ عامًا)، وحتى أصغر من باد باني البالغ ٣١ عامًا، مشيدين بأدائه وحضوره المسرحي.

نال العرض إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى المتابعون على الإنتاج، تصميم المنصة، الإيقاعات البصرية، والمفاجآت الفنية، مؤكدين أن مشاركة النجوم أضافت عنصرًا فنيًا مميزًا للحدث، الذي أصبح حديث الجماهير حول العالم.