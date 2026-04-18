زلزال عاطفي في حياة نجمة “التوت الأسود”.. انفصال صادم بعد إنجاب طفلتها بأشهر

دبي - فريق التحرير: أعلنت وسائل إعلام تركية انفصال الممثّلة التركية إيرام هيلفاجي أوغلو عن زوجها رجل الأعمال أورال كاسبر بشكل رسمي، في الساعات الماضية، وذلك بعد زواج استمرّ لمدة سنة ونصف.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الثنائي لديه طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، ما جعل خبر الانفصال مفاجئًا لجمهورهما، خاصة أنهما كانا قد بدوا منسجمين خلال الفترة الماضية.

وكانت إيرام هيلفاجي أوغلو قد احتفلت بزواجها من أورال كاسبر في أواخر شهر أكتوبر ٢٠٢٤ في تركيا، وسط أجواء عائلية وبحضور المقربين.

يُذكر أنّ إيرام تُعدّ من أبرز نجمات الدراما التركية، وقد حققت شهرة واسعة من خلال أعمال ناجحة أبرزها: “إشرح أيها البحر الأسود”، “مصيبة رأسي”، “انتظرتك كثيرًا”، “جنة الأطفال”، “الهروب”، “وادي الذئاب”، “حريم السلطان”، إضافة إلى مسلسل “التوت الأسود”.