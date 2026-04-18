توم كروز يفاجئ العالم… ويحلّق مجدداً

دبي - فريق التحرير: أعلنت شركة باراماونت رسميًا عن بدء العمل على الجزء الثالث من سلسلة الأفلام الشهيرة “Top Gun”، مؤكدة عودة النجم توم كروز لتجسيد دوره الأيقوني، وذلك خلال عرضها الخاص في فعالية CinemaCon بمدينة لاس فيغاس.

كما أكدت الشركة أن المنتج الشهير جيري بروكهايمر سيعود بدوره للمشاركة في إنتاج الفيلم الجديد، في خطوة زادت من حماس الجمهور الذي ينتظر استكمال النجاح الكبير الذي حققه الجزء السابق.

وكانت التقارير قد كشفت منذ عام ٢٠٢٤ أن الجزء الثالث من فيلم “Top Gun” قيد التطوير، مع عودة الكاتب إهرن كروغر، الذي شارك في كتابة فيلم “Top Gun: Maverick” إلى جانب كل من إريك وارن سينغر وكريستوفر ماكواري.

يُذكر أن فيلم “Top Gun: Maverick” الذي صدر عام ٢٠٢٢ حقق نجاحًا عالميًا مدويًا، رغم الظروف الصعبة التي مرّت بها دور السينما خلال جائحة كورونا، حيث بلغت إيراداته حوالي ١.٥ مليار دولار عالميًا، مقابل ميزانية بلغت ١٧٠ مليون دولار، ليُعد من أبرز الأفلام التي أعادت الزخم لصالات العرض بعد فترة الركود.

وعاد توم كروز في “Maverick” إلى شخصية الطيار بيت “مافريك” ميتشل بعد ٣٦ عامًا من ظهوره الأول في الجزء الأصلي عام ١٩٨٦، حيث عاد إلى مدرسة الطيران الشهيرة لتدريب مجموعة جديدة من الطيارين على تنفيذ مهمة شديدة الخطورة.

كما جمع الفيلم كروز مجددًا بالممثل مايلز تيلر الذي لعب دور برادلي “روستر” برادشو، نجل صديقه المقرب بيت “غوس” برادشو الذي توفي في الجزء الأول، ليتمكن الاثنان معًا من إنجاز المهمة والعودة سالمين.

وشارك في بطولة “Maverick” إلى جانب كروز وتيلر عدد من النجوم الصاعدين، أبرزهم: غلين باول، لويس بولمان، مونيكا باربارو، داني راميريز، جاي إليس، غريغ تارزان ديفيس، وماني جاسينتو، إضافة إلى مشاركة أسماء بارزة مثل جينيفر كونيلي، جون هام، تشارلز بارنيل، إد هاريس، وبشير صلاح الدين.

كما شكّل الفيلم آخر ظهور سينمائي للنجم الراحل فال كيلمر، الذي عاد بدور توم “آيسمان” كازانسكي، قبل أن يرحل عن العالم عام ٢٠٢٥.

ولم تكشف “باراماونت” حتى الآن عن موعد طرح “Top Gun 3”، إلا أن الإعلان الرسمي أعاد السلسلة إلى دائرة الاهتمام العالمي، وسط توقعات بأن الجزء الجديد سيكون من أكثر أفلام الأكشن المنتظرة في السنوات المقبلة.