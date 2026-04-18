حمل جديد يغيّر ملامح عام ناتالي بورتمان الـ٤٤

دبي - فريق التحرير: كشفت الظمثلة ناتالي بورتمان عن حملها بطفلها الثالث، وهو الأول لها من شريكها الحالي تانغي ديستابل، في خبر سار أثار اهتمام محبّيها حول العالم.

وفي تصريحات حصرية لمجلة “هاربرز بازار”، نُشرت في السابع عشر من أبريل الجاري، أعربت النجمة البالغة من العمر أربعة وأربعين عاماً عن سعادتها الغامرة بهذه التجربة، قائلة: “تانغي وأنا متحمّسان للغاية. أنا ممتنّة جداً وأدرك تماماً أن هذه النعمة تُعدّ معجزة بحدّ ذاتها”.

وأشارت بورتمان، التي نشأت في عائلة طبية (حيث عمل أحد والديها طبيباً مختصاً بالخصوبة)، إلى تقديرها الكبير لصعوبة رحلة الإنجاب، مؤكدةً أنها تتعامل مع هذا الخبر بكثير من الاحترام والامتنان، واصفةً إياه بأنه أمر جميل ومبهج، لكنه ليس بالأمر السهل.

يُذكر أن ناتالي بورتمان هي أم لطفلَين من زوجها السابق بنجامين ميلبييه، وهما “أليف” (١٤ عاماً) و”أماليا” (٩ أعوام).

ويأتي هذا الخبر بعد عامين من إتمام إجراءات طلاقها من ميلبييه، بينما بدأت علاقتها بالموسيقي الفرنسي تانغي ديستابل بالظهور إلى العلن في مارس من العام الماضي، حيث حرص الثنائي على إبقاء حياتهما الخاصة بعيداً عن أضواء الإعلام.

وعلى غرار حرصها الدائم على خصوصية طفليها، تبتعد بورتمان عن مشاركة تفاصيل حياتهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحةً في لقاءات سابقة أن أطفالها يفضّلون رؤيتها كـ”أم” فقط، بعيداً عن صخب الشهرة، وهو ما تحترمه وتعتز به كثيراً.

وتفتح هذه الأخبار فصلاً جديداً في حياة بورتمان المهنية والشخصية، حيث تواصل النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار الموازنة بين مسيرتها الفنية الحافلة ودورها الأهم كأم.