بالفيديو- بعد الإعلان عن حفلات جديدة… سيلين ديون تتحدى المرض بأغنية مفاجئة

دبي - فريق التحرير: أطلقت النجمة سيلين ديون أغنيتها الجديدة “Dansons” (وتعني بالفرنسية: “لنرقص”)، في خطوة فنية لافتة تأتي وسط استمرار معركتها مع متلازمة الشخص المتيبّس (Stiff-Person Syndrome)، وهو مرض عصبي نادر.

وتُعد الأغنية الجديدة، التي تبلغ مدتها نحو ثلاث دقائق، أول إصدار غنائي لديون منذ عام ٢٠٢٣، حين شاركت بعدة أعمال ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم “Love Again”، فيما كان آخر ألبوم استوديو لها هو “Courage” الذي صدر عام ٢٠١٩.

وتحمل أغنية “Dansons” طابعًا عاطفيًا هادئًا، وتتضمن كلمات مؤثرة تدعو للرقص رغم قسوة الظروف، في رسالة فسّرها الجمهور بأنها تعكس قوة ديون وإصرارها على الاستمرار رغم التحديات الصحية.

ويأتي إصدار الأغنية بعد أكثر من أسبوعين على إعلان سيلين ديون عن عودتها إلى المسرح عبر ١٦ حفلاً في باريس خلال خريف هذا العام، بدءًا من سبتمبر المقبل، حيث عبّرت عن سعادتها بهذه العودة قائلة إنها تشعر بالقوة والحماس، رغم بعض التوتر، مؤكدة امتنانها الكبير لجمهورها.

وكانت سيلين ديون قد أعلنت في ديسمبر ٢٠٢٢ إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس، وهي حالة مزمنة نادرة تؤدي إلى تيبّس العضلات وصعوبة الحركة، وقد تؤثر على المشي وحتى الغناء.