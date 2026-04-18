تكنولوجيا: MSI تكشف عن حاسوب ألعاب جديد ببطاقة رسوميات غير معلنة من إنفيديا بسعة 12 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت MSI في خطوة هادئة ومفاجئة أن إنفيديا تعتزم إطلاق بطاقة رسوميات جديدة من سلسلة RTX 50 بذاكرة عشوائية للفيديو أكبر بكثير من الإصدارات الحالية المتاحة في الأسواق التقنية. وجاء هذا التأكيد الحاسم ضمن إعلان MSI عن تقديم مجموعة واسعة وجديدة كلياً من حواسيب الألعاب المحمولة التي من المقرر أن تتوفر عالمياً في وقت قريب لتلبية تطلعات اللاعبين المحترفين. وتجمع هذه التشكيلة الجديدة التي تضم سلاسل سايبورج وكروس هير ورايدر وتيتان بين وحدات معالجة الرسوميات المتطورة من سلسلة إنفيديا الجديدة كلياً ومجموعة متنوعة وقوية من معالجات إنتل المتطورة من عائلتي أرو ليك ورابتور ليك لتقديم أداء استثنائي وتجربة لعب غامرة ومستقرة.

وتضمن الإعلان الرسمي إشارة واضحة وصريحة لوحدة معالجة رسوميات لم تقم إنفيديا بالكشف عنها أو الإعلان عنها بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، مما أثار حماس مجتمع اللاعبين والمتابعين بشدة. وحددت MSI بالاسم حاسوبها المحمول الجديد Crosshair 16 Max HX E2WGXK الذي أكدت أنه سيتوفر حصرياً مع بطاقة الرسوميات المخصصة للحواسيب المحمولة GeForce RTX 5070 بسعة تبلغ 12 جيجابايت من نوع GDDR7. ولتوضيح حجم هذا التطور الكبير، تبيع الشركة حالياً الإصدارات الأقدم من هذه الحواسيب مع بطاقات رسوميات تبلغ سعتها 8 جيجابايت فقط لتتناسب مع البدائل الأخرى التي تتوفر بسعر يبلغ 1749 دولاراً أمريكياً، ورغم هذا الإعلان المشوق لم تقدم MSI أي تفاصيل إضافية عن البطاقة.

وبدلاً من الخوض في تفاصيل البطاقة الرسومية المنتظرة، ركزت الشركة على تأكيد أن وحدة المعالجة الرسومية الجديدة ذات السعة البالغة 12 جيجابايت ستعمل بتناغم تام مع معالجات إنتل الجديدة التي تشمل Core Ultra 7 251HX و Core Ultra 9 290HX Plus، بالإضافة إلى المعالج الحالي Core Ultra 9 275HX لضمان تقديم أقصى درجات الأداء. وبناءً على هذه المعطيات الدقيقة والتسريبات الرسمية غير المقصودة، من المرجح جداً أن تكون شركة إنفيديا الآن على وشك إصدار إعلانها الرسمي الخاص للكشف عن كامل تفاصيل ومواصفات هذه البطاقة المرتقبة. وفي الوقت ذاته، لا تزال شركة MSI تتكتم بشدة على الموعد النهائي المحدد لطرح حاسوبها المحمول الجديد المخصص للألعاب للبيع في الأسواق العالمية.

