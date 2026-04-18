تكنولوجيا: ظهور ساعة OnePlus Watch 4 على منصة Google Play Console يكشف التصميم لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت ساعة OnePlus Watch 4 في قاعدة بيانات Google Play Console، ما كشف عن تصميمها من الأمام إلى جانب بعض المواصفات الأساسية، وذلك قبل الإعلان الرسمي المتوقع قريبًا.

وتوضح القائمة أن الساعة ستأتي بذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت، مع شاشة بدقة 466 × 466 بكسل، إلى جانب اعتماد معالج Snapdragon Wear W5 لتشغيل الجهاز.

وتشير التسريبات إلى أن OnePlus Watch 4 قد تكون نسخة معاد تسميتها من Oppo Watch X3 التي أُطلقت في الصين خلال مارس الماضي. كما يُتوقع توفرها بلون آخر بإطار رمادي داكن مع سوار أزرق داكن.

ومن المنتظر أن تعمل الساعة بنظام Wear OS 5، مع بطارية بسعة 646 مللي أمبير. وتبدو المواصفات المسربة قريبة جدًا من Watch 3 للعام الماضي، إذ يأتي الفرق الأساسي في سعة البطارية الأقل بفارق 2 مللي أمبير فقط، وهو فارق غير ملحوظ في الاستخدام اليومي.

ولم تكشف التسريبات حتى الآن عن ترقيات واضحة، ما يشير إلى أن التحديث قد يكون محدودًا، مع انتظار الإعلان الرسمي لمعرفة المزيد من التفاصيل.

