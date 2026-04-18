تكنولوجيا: تطبيق سبوتيفاي يعيد تصميم تطبيق الأجهزة اللوحية مع واجهة جديدة وتحسينات كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Spotify عن إعادة تصميم واجهة تطبيقها المخصص للأجهزة اللوحية، سواء على أجهزة iPad أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام اندرويد، وذلك بهدف تقديم تجربة أكثر ملاءمة للشاشات الكبيرة.

وتوضح الشركة أن التصميم الجديد تم تطويره من الأساس خصيصًا للأجهزة اللوحية، بحيث يجعل تجربة الاستماع والمشاهدة واكتشاف المحتوى أكثر سلاسة وراحة على الشاشات الأكبر.

وبخلاف الإصدار السابق الذي كان يعتمد على تكبير نسخة الهاتف، أصبحت الواجهة الآن تستفيد من المساحة الإضافية للشاشة، مما يسمح بتصفح المحتوى واكتشاف المقاطع الجديدة بالتوازي مع ما يتم تشغيله بالفعل.

كما تتغير واجهة المستخدم بشكل ديناميكي بين الوضعين الطولي والعرضي بدلًا من مجرد إعادة التحجيم، ما يمنح تجربة أكثر توازنًا في كلا الوضعين. وأضافت Spotify شريطًا جانبيًا جديدًا يتيح التصفح أثناء التشغيل، مع إمكانية طيه أو توسيعه حسب الحاجة.

ومن أبرز الإضافات أيضًا زر Switch to Video الذي يأتي في واجهة بارزة لتسهيل الانتقال إلى تجربة مشاهدة أكثر تفاعلية. وعلى الرغم من التغييرات في التصميم، احتفظ التطبيق ببنيته الأساسية، بما في ذلك شريط التنقل السفلي الذي يضمن الوصول السريع إلى الأقسام الرئيسية.

