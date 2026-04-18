تكنولوجيا: إيقاف هاتف Galaxy Z TriFold في الولايات المتحدة بعد سحبه من مزيد من الأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوقفت سامسونج رسميًا هاتف Galaxy Z TriFold في الولايات المتحدة، بعد نفاد الكميات المحدودة التي طُرحت هناك، لتنتهي بذلك مسيرة الهاتف القصيرة بعد إيقافه سابقًا في كوريا.

وكان Galaxy Z TriFold قد توفر بكميات محدودة جدًا في كوريا قبل نفاده وإيقافه، ثم استمر لفترة قصيرة في السوق الأمريكية، حيث جرى آخر طرح له في 10 أبريل، لكن المخزون نفد سريعًا. وتشير صفحة سامسونج الرسمية الآن إلى أن الهاتف ذو الإصدار المحدود أصبح “نفد بالكامل”.

وتدعو سامسونج المستخدمين إلى متابعة موقعها للاطلاع على ابتكاراتها القادمة، كما توصي بخيارات بديلة مثل Galaxy Z Fold7 أو Galaxy S26 Ultra، رغم أن أيًا منهما لا يقدم تصميم الطي الثلاثي الذي تميز به TriFold.

وتشير بعض الشائعات إلى احتمال إطلاق جيل جديد يحمل اسم TriFold 2 في عام 2027، مع تصميم أنحف وأخف وزنًا. كما قد تعمل الشركة على هاتف آخر بشاشة منزلقة، ما يعكس استمرار اهتمامها بالأفكار الجديدة في سوق الهواتف القابلة للطي.

