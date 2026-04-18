تكنولوجيا: وضع AI في Chrome من جوجل يفتح الروابط جنبًا إلى جنب داخل نفس التبويب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل جوجل إضافة مزايا جديدة لوضع AI في متصفح Chrome، حيث كشفت الشركة عن تجربة جديدة تتيح فتح الروابط التي يقترحها الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع المحادثة داخل نفس التبويب.

وتسمح هذه الميزة بعرض صفحة الويب إلى جانب نافذة الدردشة، ما يسهل التنقل ويقلل الحاجة إلى فتح تبويبات متعددة أو التبديل بينها. كما يتيح هذا الأسلوب متابعة طرح الأسئلة مباشرة أثناء تصفح المحتوى دون مقاطعة سير العمل.

وتوضح جوجل أن المستخدم يمكنه مثلًا البحث عن ماكينة قهوة، ثم فتح أحد الروابط المقترحة بجانب المحادثة ومواصلة طرح الأسئلة حول المنتج. كما يمكن استكشاف موضوعات مختلفة وفتح صفحات مرتبطة بها مع الحفاظ على نفس سياق البحث.

وأضافت جوجل أيضًا قائمة جديدة بعلامة “+” داخل مربع البحث في Chrome، تتيح البحث عبر التبويبات المفتوحة حاليًا. ويمكن من خلالها إدراج عدة تبويبات أو صور أو ملفات مثل PDF لإضافة سياق إضافي لبحث AI Mode، إلى جانب دعم أدوات مثل Canvas وإنشاء الصور من المكان نفسه.

وتتوفر هذه الميزات حاليًا في الولايات المتحدة فقط ضمن أحدث إصدار من Chrome، على أن تتوسع إلى مناطق أخرى حول العالم خلال الفترة المقبلة.

المصدر