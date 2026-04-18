تكنولوجيا: تسريب هاتف Galaxy A27 يكشف التصميم بالكامل في صور واضحة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت صور تصميمية مفصلة لهاتف Samsung Galaxy A27 قبل إطلاقه المتوقع خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد ظهوره سابقًا في عدة تسريبات وقائمة Geekbench. وتكشف هذه الصور عن تصميم يتماشى مع هواتف Galaxy A37 وGalaxy A57، مع شاشة مسطحة ووحدة كاميرات عمودية تضم ثلاثة مستشعرات.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحصل على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. كما توضح الصور أبعاد الهاتف التي تبلغ 162.3 × 78.6 × 7.9 مم، ما يجعله أقصر قليلًا وأعرض من الجيل السابق مع زيادة طفيفة في السماكة.

ومن المتوقع أن يأتي Galaxy A27 بشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. كما يُرجح أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 3 مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالبطارية، تشير التوقعات إلى استمرار اعتماد بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقدرة 25 واط، على غرار الأجيال السابقة من سلسلة Galaxy A2X.

