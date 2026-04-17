تكنولوجيا: تسريبات تكشف أداء حاسوب OnePlus Pad 3 Pro الرائد بذاكرة عشوائية تبلغ 12 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر الإصدار الرائد القادم من حواسيب وان بلس اللوحية في نتائج اختبارات الأداء المبكرة ليؤكد قدومه بمواصفات جبارة. ويتفوق جهاز Pad 3 Pro الجديد على إصدار العام الماضي بفضل جمعه بين ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجابايت ومعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد من شركة كوالكوم. ولم يمر وقت طويل منذ أن شوقت الشركة جمهورها حول إطلاق حاسوبها اللوحي الجديد عبر حسابها الرسمي في الهند على منصة إكس، ورغم أن المنشور لم يكشف عن الاسم التجاري للجهاز أو موعد توفره، إلا أنه اكتفى بالتأكيد على أن هناك جهازاً يحمل طاقة استثنائية قادماً في الطريق قريباً جداً.

ورغم هذا التكتم، ظهر ما يبدو أنه الحاسوب اللوحي الجديد من وان بلس على منصة تقييم الأداء الشهيرة Geekbench ليكشف عن قدراته الفعلية. وسجل الجهاز في اختبار النواة الواحدة 3467 نقطة، وهو ما يعتبر ضمن النطاق الأدنى لما نتوقعه عادة من معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور. وفي الواقع، تضع هذه النتيجة المبكرة جهاز Pad 3 Pro المشاع عنه خلف هاتف OnePlus 15 الأصغر حجماً، وبالمثل سجل الحاسوب اللوحي في اختبار الأنوية المتعددة 10395 نقطة، مما يضعه في مرتبة متأخرة نسبياً ضمن قائمة المتصدرين في اختبارات الأداء متعددة الأنوية على المنصة.

و تؤكد البيانات الواردة من منصة الاختبارات أن شركة وان بلس ستطلق حاسوب Pad 3 Pro بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجابايت وسيعمل بنظام التشغيل الحديث أندرويد 16. وإذا أخذنا حاسوب OnePlus Pad 3 الذي يتوفر بسعر يبلغ 697 دولاراً أمريكياً كمعيار للمقارنة، فمن المتوقع والمنطقي جداً أن يتوفر الإصدار الاحترافي الجديد بخيار إضافي يضم ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 16 جيجابايت لتلبية متطلبات المستخدمين الباحثين عن أقصى درجات السلاسة في إنجاز المهام المتعددة الثقيلة.

و تشير بعض التحليلات إلى أن حاسوب OnePlus Pad 3 Pro الجديد قد يكون في الواقع مجرد نسخة معدلة أو إعادة تسمية لحاسوب Oppo Pad 5 Pro ليتم طرحه خصيصاً في السوق الهندي. ورغم هذه التسريبات والمؤشرات القوية حول اقتراب موعد الإطلاق المحلي، لم تكشف شركة وان بلس حتى هذه اللحظة عما إذا كانت تمتلك خططاً رسمية لإصدار هذا الحاسوب اللوحي الرائد في الأسواق العالمية لتوسيع نطاق المنافسة وتوفيره لشريحة أكبر من المستخدمين حول العالم.