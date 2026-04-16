تكنولوجيا: فيفو تطلق هاتف T5 Pro ببطارية كبيرة وشاشة فائقة السطوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت فيفو هاتفها الجديد Vivo T5 Pro الذي يأتي بمواصفات قوية ومميزات استثنائية بأسعار تبدأ من 320 دولاراً أمريكياً تقريباً. ويتميز هذا الإصدار بتقديم بطارية عملاقة تبلغ سعتها 9020 مللي أمبير، وشاشة من نوع AMOLED يصل سطوعها إلى 5000 شمعة، بالإضافة إلى معالج كوالكوم سنابدراجون 7s Gen 4 السريع. ورغم أن الهواتف الأقدم قليلاً في الفئة المتوسطة عادة ما تكون مزودة ببطاريات تبلغ سعتها حوالي 5000 مللي أمبير، إلا أن فيفو تواصل السير على النهج السائد في الأشهر الأخيرة نحو استخدام بطاريات أكبر حجماً لتلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة في استهلاك المحتوى والألعاب.

ورغم تزويده بهذه البطارية الضخمة، يحافظ هذا الهاتف المنتمي للفئة المتوسطة على تصميم أنيق وعملي، حيث لا يتجاوز سمكه 8.25 ملم ويبلغ وزنه 213 جراماً فقط، مما يجعله بالكاد أكثر سمكاً أو أثقل وزناً من معظم الهواتف التقليدية المتاحة في الأسواق. وتؤكد فيفو أن هذه البطارية الجبارة قادرة على توفير وقت تشغيل مذهل يصل إلى 12 ساعة متواصلة من اللعب أو 37 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو، مع دعم لتقنية الشحن السريع التي تتيح شحن البطارية من 1 إلى 50% في غضون 37 دقيقة فقط باستخدام شاحن من نوع USB-C بقدرة تبلغ 90 واطاً لتوفير الوقت والجهد.

ولا تتوقف إمكانيات الجهاز عند هذا الحد حيث تقدم بقية المواصفات أداءً مبهراً بفضل الشاشة الواسعة التي يبلغ مقاسها 6.83 بوصة وتدعم دقة عرض تبلغ 2800 × 1260 بكسل مع معدل تحديث فائق يبلغ 144 هرتزاً. و يقدم الهاتف كاميرا أمامية تبلغ دقتها 32 ميجابكسل وكاميرا رئيسية خلفية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب مستشعر إضافي بدقة 2 ميجابكسل. ويأتي هيكل الجهاز مقاوماً للماء والغبار بمعيار IP69 الصارم، وتكتمل هذه المنظومة بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ودعم لتقنيات الاتصال الحديثة مثل شبكات واي فاي 6 وبلوتوث 5.2 ونظام تحديد المواقع العالمي.

و من المقرر أن يتم إطلاق هاتف Vivo T5 Pro الجديد أولاً في الأسواق الهندية لتوفير خيارات متعددة تناسب مختلف الميزانيات. وسيتوفر الإصدار الأول بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت بسعر يبلغ 29999 روبية هندية وهو ما يعادل حوالي 320 دولاراً أمريكياً، في حين سيتوفر الإصدار الأعلى بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجابايت مع مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت بسعر يبلغ 39999 روبية هندية أي حوالي 430 دولاراً أمريكياً، بينما لم تؤكد شركة فيفو حتى هذه اللحظة أي تفاصيل أو خطط رسمية حول موعد الإطلاق العالمي للهاتف في الأسواق الأخرى.