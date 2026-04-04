تكنولوجيا: هاتف X300 Ultra من فيفو يظهر بتسريبات سعرية جديدة ومخفضة في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات سعرية جديدة عن تغييرات محتملة في خطط فيفو لتسعير هاتفها العالمي الجديد X300 Ultra المزود بمساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت داخل الأسواق الأوروبية. وتتناقض هذه المعلومات الحديثة مع التسريبات السابقة التي أظهرت لقطات شاشة من المتجر الرسمي لفرع فيفو في النمسا تشير إلى أن سعر الهاتف سيبلغ 1999 يورو، مما أثار تكهنات حول احتمالية تعمد فيفو تسريب السعر الأولي لاختبار ردود أفعال المستهلكين قبل الإطلاق الرسمي.

وأكد المسرب التقني الشهير رولاند كوانت بناءً على معلومات من أحد تجار التجزئة في أوروبا أن هذا الهاتف الرائد والمزود بكاميرات زايس سينطلق بسعر أقل قليلاً يبلغ 1900 يورو. وتضع هذه التسعيرة الجديدة الهاتف في منافسة مباشرة وعادلة في السوق حيث تعني أن فيفو لن تفرض رسوماً أعلى مما تفرضه ابل على هاتفها الرائد iPhone 17 Pro Max المزود بنفس السعة التخزينية التي تبلغ 1 تيرابايت لتشجيع المستخدمين على الشراء.

وأشار الخبراء إلى تسريب سعري ثاني يخص حزمة إضافية تتضمن محول تقريب بصري متطور لتعزيز قدرات التصوير. ورغم عدم وضوح تفاصيل الحزمة بشكل كامل إلا أنه يرجح بشدة أنها تتضمن موسع التقريب G2 Ultra بقطر يبلغ 400 ملم، حيث يتوقع أن تباع هذه الحزمة الشاملة بسعر يبلغ حوالي 2300 يورو مما يعني دفع مبلغ إضافي يبلغ 400 يورو للحصول على مجموعة الكاميرا المتكاملة مع محول التقريب.

وتبدو هذه الأسعار مرتفعة نسبياً بالنسبة لبعض المستخدمين رغم أنها تخص النسخة الأعلى من الهاتف والتي تأتي مزودة بذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 16 جيجابايت ومساحة تخزين ضخمة تبلغ 1 تيرابايت. ويمكن للمشترين الراغبين في توفير مبلغ مالي كبير الاتجاه نحو شراء النسخة الصينية من الهاتف والتي توفر نفس المواصفات القوية مع إمكانية التغلب على بعض القيود التقنية البسيطة من خلال اتباع نصائح وحيل مخصصة للتعامل مع الأجهزة المستوردة.

ويقدم فرع فيفو في النمسا خصومات كبيرة ومغرية للعملاء الذين يقومون بالطلب المسبق شريطة شراء كمية كبيرة من الملحقات الخاصة بالهاتف قبل توفره رسمياً في الأسواق. ومن المقرر أن تعلن فيفو رسمياً عن الأسعار الأوروبية النهائية لهذا الهاتف الرائد والمميز بكاميرات زايس في يوم 16 أبريل من عام 2026، بينما ستبدأ عمليات شحن النسخة الصينية من خلال معظم تجار التجزئة المتخصصين في الاستيراد اعتباراً من الأسبوع القادم لتلبية طلبات المستهلكين.