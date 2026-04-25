ريهانا تعود الى الهند بصفقة ضخمة مع واحدة من أقوى العائلات الاقتصادية… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: عادت النجمة ريهانا إلى الهند بعد عامين، وهذه المرة ليس من بوابة الموسيقى، بل عبر مشروعها التجميلي الضخم Fenty Beauty، ضمن تعاون لافت مع شركة Reliance Retail التابعة لمجموعة ريلاينس إندستريز المملوكة لرجل الأعمال موكيش أمباني، بقيادة إيشا أمباني.

وشاركت ريهانا، البالغة من العمر ثمانية وثلاثين عاماً، في فعالية خاصة لعلامتها التجارية، أُقيمت في الرابع والعشرين من أبريل، حيث جرى الإعلان عن شراكة توزيع رسمية للعلامة داخل السوق الهندي.

وكان آخر ظهور لريهانا في الهند عام ٢٠٢٤ خلال احتفالات ما قبل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت في جامناغار، حيث قيل إنها حصلت حينها على أجر ضخم بلغ سبعين كرور روبية مقابل إحيائها الحفل، بحضور نخبة من الشخصيات العالمية أبرزهم كيم وكورتني كردشيان ومارك زوكربيرغ.

وأشعلت ريهانا مواقع التواصل بعد انتشار صورها من المتجر المؤقت في مومباي تحت عنوان “Fenty ki Haveli”، في حدث ضخم حضرته إيشا أمباني وعدد من أبرز مؤثري الجمال ونمط الحياة، إيذاناً بالإطلاق الرسمي للعلامة في الهند.