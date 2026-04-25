كيف أعادت الخوارزميات تعريف المدينة؟

قد تُفهم المدن اليوم من خلال طبقتين متداخلتين: طبقة مرئية تتجسد في شوارعها وبناها المادية، وأخرى خفية تتكوّن من تدفقات مستمرة من البيانات تعيد إنتاجها في صورة رقمية موازية. هذه الطبقة الثانية لا تعكس الواقع فحسب، بل تعيد صياغته ضمن نماذج تحليلية قادرة على التقاط إيقاع الحياة اليومية، واستخلاص أنماطها، وتوقّع تحوّلاتها. هكذا تغدو المدينة نصًا مفتوحًا يُكتب في الزمن الحقيقي، ويُعاد تأويله خارج حدوده الجغرافية. عند هذه النقطة، تتغير طبيعة القوة نفسها: من امتلاك الوسائل إلى امتلاك القدرة على التفسير. فما يُنتج داخل المدينة من حركات وعلاقات وتكرارات زمنية يتحول إلى مادة خام تغذّي منظومات تحليلية معقدة، تُدمج فيها البيانات وتُعاد معالجتها ضمن سياق شبكي يتيح استخراج معرفة دقيقة بالبنية العميقة للسلوك الاجتماعي. ومن هنا يتشكل نمط جديد من السلطة، قوامه التحكم في تدفقات البيانات، لا السيطرة على الأرض وحدها. في هذا السياق، يكتسب مفهوم الاختراق دلالة أوسع. فالمسألة لم تعد تتعلق بمجرد الدخول إلى الأنظمة، بل بالقدرة على قراءة المدينة من الداخل، عبر تفكيك أنماطها وإعادة تركيبها في صورة رقمية متماسكة. الاختراق، بهذا المعنى، ليس فعل نفاذ تقنيا فقط، بل عملية تفسير مستمرة، تتحول فيها البيانات إلى معرفة، وتتحول المعرفة إلى أداة لإعادة تشكيل الواقع. ولا يمكن فصل هذا التحول عن التوسع المتسارع في سوق الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، الذي أخذ يتبلور بوصفه بنية اقتصادية واستراتيجية تدير جانبًا مهمًا من الصراع المعاصر. ومع تصاعد الاستثمارات، واتساع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الاستشعار متعددة المصادر، تتشكل منظومات قادرة على دمج البيانات الآتية من البر والجو والفضاء والفضاء السيبراني في صورة واحدة، تُستخدم لإنتاج ما يمكن وصفه بـ”الذكاء القابل للتنفيذ”. هنا تتقلص المسافة بين الرصد والفعل، فيغدو التحليل جزءًا من القرار، لا مرحلة منفصلة عنه. وفي هذا الإطار، تتجلى طهران بوصفها مثالًا مكثفًا لهذا التحول. فالعمليات التي تستهدف مراكز الثقل داخل المدن لم تعد تُفهم باعتبارها أفعالًا عسكرية دقيقة فحسب، بل بوصفها تعبيرًا عن بنية صراع تتداخل فيها الخوارزميات مع الاستخبارات، والبيانات مع القرار السياسي. والدلالة الأعمق هنا لا تكمن في الضربة ذاتها، بل في المسار الذي يسبقها: مسار طويل من الاختراقات، والتحليل الخوارزمي، والتنسيق الاستخباري العابر للحدود، حيث تُبنى لحظة الحسم قبل أن تُنفذ.

ومن خلال تراكم هذه البيانات يتشكل ما يُعرف بـ ”خريطة الحياة”، وهي بنية تحليلية تعكس انتظام السلوك اليومي، وتتيح رصد الانحرافات الدقيقة ذات القيمة العملياتية العالية. فالصور والمعطيات لا تُقرأ في بعدها الفردي، بل ضمن سياق شبكي يكشف الروابط الخفية، ويحدد مراكز الثقل، ويقدّر أثر كل عنصر داخل المنظومة.

عند هذه النقطة، يتحول الهدف من موقع جغرافي إلى نمط سلوكي، ومن حضور مادي إلى بنية قابلة للتحليل. وما يُرصد هنا ليس المكان بقدر ما هو الإيقاع، وما يُستهدف ليس الموقع بقدر ما هو اللحظة التي يتقاطع فيها السلوك مع فرصة التدخل. بذلك، تتشكل المعركة في مستوى أعمق من المجال الفيزيائي؛ إذ تُبنى في الخوادم قبل أن تظهر في السماء.

هذا التداخل بين التحليل الرقمي والفعل الحركي يعكس نموذجًا متكاملًا للحرب، حيث تتعانق الخوارزميات مع الذخيرة ضمن سلسلة واحدة. وإعادة تشكيل بيئة المعلومات، عبر الاختراق أو التشويش أو تعطيل الاتصالات، لم تعد عنصرًا مساعدًا في العمليات، بل أصبحت جزءًا من بنيتها الداخلية.

ومن زاوية مفاهيمية، يعيد هذا النموذج تعريف السيادة بوصفها قدرة على التحكم في قابلية القراءة. فالدولة التي تصبح بنيتها الرقمية قابلة للفهم من الخارج تفقد جزءًا من قدرتها على إنتاج الغموض، وهو أحد شروط الفعل الاستراتيجي. وعندما تتكشف الأنماط، يضيق هامش المفاجأة، وتغدو القرارات أكثر عرضة للتوقع.

عربيًا، يطرح هذا التحول إشكاليات تتجاوز البعد التقني. فالتوسع في المدن الذكية والبنى الرقمية المتكاملة يضاعف كثافة البيانات المنتجة، لكنه يفتح في الوقت نفسه مجالًا أوسع لإعادة قراءتها من الخارج. هنا لا يكمن التحدي في إنتاج البيانات، بل في حمايتها، وفي منع تحويلها إلى معرفة قابلة للاستثمار الاستراتيجي. وفي عالم كهذا، يغدو الاستعداد الرقمي شرطًا من شروط البقاء، لا ترفًا تقنيًا. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن مستعدون؟.

د. خالد وليد محمود – الشرق القطرية

