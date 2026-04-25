تكنولوجيا: إطلاق DeepSeek-V4 Preview مع نموذج مفتوح وإمكانية استخدامه عبر API

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة DeepSeek الصينية إصدار المعاينة من نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد DeepSeek-V4، بعد أن لفتت الأنظار العام الماضي عندما تصدر تطبيقها متاجر التطبيقات وتفوق على منافسين بارزين.

ويتوفر النموذج الجديد بنسختين، الأولى Expert وتعتمد على نموذج ضخم يصل إلى 1.6 تريليون معامل، بينما تأتي نسخة Instant بحجم أصغر يبلغ 284 مليار معامل. وتؤكد الشركة أن النسختين توفران قدرات متقدمة في الاستدلال مع نافذة سياق تصل إلى مليون توكن.

وتكمن أبرز ميزة في DeepSeek-V4 في كونه نموذجًا بوزنات مفتوحة، ما يسمح بتنزيله وتشغيله محليًا على الأجهزة الخاصة، رغم أن ذلك يتطلب عتادًا قويًا. كما تتيح هذه الطبيعة المفتوحة للمطورين إنشاء نسخ أخف يمكن تشغيلها على أجهزة أقل قوة.

وتشير الشركة إلى أن نسخة Flash، المستخدمة في وضع Instant، تقدم أداء قريبًا من النسخة الأكبر في مهام الاستدلال، بينما تستهدف نسخة Pro تقديم أفضل أداء في مجالات الرياضيات والبرمجة وعلوم STEM، مع منافسة لنماذج مغلقة المصدر.

ويمكن استخدام DeepSeek-V4 مع أدوات تطوير متعددة، كما توفر الشركة إمكانية الوصول إليه عبر واجهة API لمن لا يستطيع تشغيله محليًا.

