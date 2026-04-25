أهمية الملاحظة التي أبداها الصحفي والإعلامي المتميز يس عمر تستحق توقفاً ومراجعة من قيادة الجيش السوداني خاصة والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخري عامة .. ■ السؤال الذي يحتاج إلي إجابة عملية : لماذا لايتم توحيد الزي العسكري للقوات العسكرية والأمنية ؟! ■ هنالك تفاوت وتباين في أزياء هذه القوات يصل حد التباين المزعج إن لم نقل الفوضوي .. تفاوت وتباين أضاع ( الهوية البصرية ) لهذه القوات .. ■ لماذا لا تتم دراسة مقترح يس وتطويره بحيث يتم توحيد زي الميدان من جهة وزي العمل الروتيني من جهة أخري وهو أمر ممكن وفي متناول اليد .. ■ دراسة وتطوير هذه المقترح ستلغي فوضي الزي العسكري الحالية .. هنالك أكثر من لون وتفصيل وخامة بعدد الجيوش والقوات داخل وخارج المدن .. ■ المقترح ليس ترفاً .. إنه ملاحظة ستكون آثارها إيجابية بحق إن تم قبولها وتطويرها .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر لماذا لايتم توحيد الزي العسكري للقوات العسكرية والأمنية ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.