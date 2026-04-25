شركة "Morgan Stanley" تطلق صندوق احتياطي جديد لدعم العملات المستقرة

أطلقت شركة “Morgan Stanley Investment Management” صندوق جديد يهدف إلى دعم مُصدري العملات المستقرة، في خطوة تعكس تزايد اهتمام المؤسسات المالية بهذا القطاع.

الصندوق الجديد يحمل اسم “Stablecoin Reserves Portfolio (MSNXX)”، تم تصميمه كصندوق سوق نقدي حكومي ضمن هيكل الصناديق المؤسساتية للشركة، ويستهدف توفير خيار منظم وآمن للاحتفاظ بالاحتياطي الذي يدعم العملات المستقرة.

ويأتي إطلاق هذا المنتج تماشيا مع متطلبات تنظيمية حديثة، حيث يسعى إلى تلبية حاجة متزايدة لدى مُصدري العملات المستقرة لإدارة أموالهم بطريقة متوافقة مع القوانين، مع الحفاظ على السيولة والاستقرار.

ويركز الصندوق على الاستثمار في أدوات منخفضة المخاطر مثل النقد وسندات الخزانة الأمريكية واتفاقيات إعادة الشراء قصيرة الأجل.

وترى الشركة أن النمو السريع في عدد العملات المستقرة يعكس فرصة كبيرة في السوق، ما يدفعها لتطوير حلول مالية تلائم هذا التحول.

كما أكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز حضورها في مجال الأصول الرقمية وتقديم خدمات سيولة متقدمة للمؤسسات.

في السياق نفسه، تواصل “Morgan Stanley” توسيع نشاطها في قطاع الكريبتو، بعد إطلاق منتجات مرتبطة بالبيتكوين في وقت سابق، ما يشير إلى توجه واضح نحو دمج العملات الرقمية ضمن البنية المالية التقليدية.

