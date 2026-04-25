«أبوظبي للزراعة».. استثمار مستدام في بناء وتطوير قدرات الكوادر البيطرية

تطبّق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نهجاً راسخاً يقوم على الاستثمار المستدام في بناء وتطوير قدرات كوادرها البيطرية عبر برامج تدريبية داخلية وخارجية، والمشاركة في المؤتمرات العلمية المتخصصة، وتأليف المراجع العلمية الداعمة لتطوير التعليم البيطري، إلى جانب تأسيس مراكز ومختبرات مرجعية معتمدة، من بينها مركز أمراض الإبل، ومختبرات مرجعية متخصصة في الفيروسات التاجية. وتحتفي الهيئة باليوم العالمي للطب البيطري، الذي يصادف 25 أبريل 2026، ويُحتفل به تحت شعار «الأطباء البيطريون: حماة الغذاء والصحة»، حيث يسلّط الضوء على أهمية الجهود المتكاملة التي يبذلها الأطباء البيطريون والفنيون ومربو الثروة الحيوانية، إلى جانب المجتمع ككل، في تقديم خدمات بيطرية عالية الجودة تسهم في ضمان صحة الحيوان وسلامة الغذاء وحماية الصحة العامة. وأكدت الهيئة أن الأطباء البيطريين يكثّفون جهودهم في جميع الظروف، من خلال تنفيذ برامج توعوية ميدانية لمربي الثروة الحيوانية حول أفضل الممارسات للتعامل مع الثروة الحيوانية خلال التقلبات الجوية، إلى جانب جاهزيتهم الدائمة لتقديم الدعم العلاجي والرعاية البيطرية اللازمة في مثل هذه الظروف. كما أشارت إلى توافر وجاهزية فِرقها البيطرية الميدانية في جميع الظروف وعلى مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية تقديم الخدمات البيطرية في الأوقات المختلفة. وتعكس مشاركة الهيئة في هذه المناسبة العالمية، التزامها بدعم وتقدير جهود كوادرها البيطرية، التي تُعد مثالاً حيّاً للعمل الجماعي المستمر في حماية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء. وتواصل الهيئة، في هذا الإطار، تنفيذ حملتها السنوية السادسة عشرة للتعريف بالأمراض والتحصينات الحيوانية (2025-2026)، والتي تستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وتستهدف تحصين ما يقارب 2.4 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبقار ضد أمراض رئيسية تشمل طاعون المجترات الصغيرة، والحُمى القلاعية، ومرض الكُفْت، من إجمالي عدد الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، والذي يبلغ 3 ملايين و259 ألفاً و480 رأساً. وتنفّذ هذه الحملة الوطنية من خلال فرق بيطرية ميدانية متخصصة، بالتعاون الوثيق مع مربي الثروة الحيوانية في مناطق إمارة أبوظبي. وبالتوازي مع جهود التحصين الميدانية، أطلقت الهيئة خلال الشهر الجاري حملات توعوية مكثّفة تستهدف مربي الثروة الحيوانية، بهدف تعزيز ممارسات الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض. وتُركز هذه الحملات على أهمية عزل الحيوانات الجديدة أو المشتبه بإصابتها، والتعاون مع الفرق البيطرية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي أعراض مرضية أو حالات نفوق غير طبيعية عبر الرقم المجاني 800555. كما تُشدد الحملات على ضرورة المحافظة على نظافة الحظائر والمعدات وتطهيرها بشكل منتظم، وتوفير بيئة صحية للحيوانات، وشراء الحيوانات والأعلاف من مصادر موثوقة ومرخّصة. وتتضمن الحملات أيضاً إرشادات محددة للوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مع التأكيد على أهمية النظافة الشخصية للعاملين، والتخلص الآمن من المخلفات والحيوانات النافقة، وتجنُّب الذبح خارج المسالخ المعتمدة، بما يسهم في تمكين المربين ليكونوا خط الدفاع الأول وجزءاً فاعلاً من الفريق الوطني لحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة. وأكدت الهيئة أن التزامها بتطبيق متطلبات الأمن الحيوي، إلى جانب حملات التحصين والتوعية الوقائية، يسهم في تعزيز السيطرة على الأمراض الحيوانية والحدّ من انتشارها، ودعم منظومة الأمن الغذائي. وأوضحت الهيئة أن شعار اليوم العالمي للطب البيطري لهذا العام يعكس الواقع العملي للأطباء البيطريين العاملين لديها، وما يقومون به من جهود من خلال تنظيم وتنفيذ الحملات الوقائية والتوعوية، مثل حملة التحصين السنوية والحملات التعريفية الحالية، إضافة إلى أعمال الرقابة البيطرية، بما يضمن صحة الحيوان، وسلامة الغذاء، وحماية الصحة العامة. وتؤكد الهيئة أن الدور البيطري لم يَعُد مقتصراً على علاج الحيوانات فحسب، بل أصبح ركناً أساسياً في منظومة «الصحة الواحدة:One Health»، التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مما يجعل الطبيب البيطري شريكاً رئيسياً في حماية المجتمع وتعزيز جودة الحياة. ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال الإشادة بالدور الحيوي الذي يؤديه الفريق البيطري بكافة مكوناته في حماية الإنسان والحيوان والبيئة، كما شجّعت الطلبة على الالتحاق بالتخصصات الأكاديمية في مجال الطب البيطري، لما لهذا القطاع من دور محوري في تعزيز التنمية المستدامة ودعم منظومة الأمن الغذائي والصحي.