واشنطن تنفي استبعاد إيران من كأس العالم 2026

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو صحة الادعاءات بشأن نية واشنطن إقصاء منتخب إيران من كأس العالم 2026 واستبداله بإيطاليا.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة "لا تعارض مشاركة اللاعبين الإيرانيين"، ولم تتخذ أي إجراءات لمنع دخولهم، مع التشديد في المقابل على عدم السماح بدخول أشخاص "لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني".

وجاءت تصريحات روبيو عقب تقارير أفادت بأن مبعوثًا أميركيًا اقترح على دونالد ترامب استبدال إيران بإيطاليا في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في وقت سبق أن أكد فيه ترامب أن واشنطن لا تريد أن يتأثر الرياضيون بالحرب القائمة مع إيران.

المصدر : عرب 48