انت الان تتابع خبر السعودية للعراق: نرفض انتهاك سيادة الدول وتهديد أمن المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان تابعته الخليج 365، "ندين ونستنكر بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيرة قادمة من جمهورية العراق".

وشددت "على رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها"، مجددة "التأكيد على أهمية أن تتعامل حكومة العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات على دول الخليج".

وعبرت المملكة "عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبًا"، مجددةً "دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادة وأمن واستقرار الكويت وشعبه الشقيق".

وأفاد بيان صادر عن الجيش الكويتي أمس الجمعة بأن طائرتين مسيرتين أطلِقتا من العراق استهدفتا مركزين حدوديين في شمال البلاد، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون حدوث أي إصابات بشرية.