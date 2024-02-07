شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المحتوى المحلي»: توقيع 17 اتفاقية.. ونسعى لتحقيق جدول أعمال موحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري: عن توقيع 17 اتفاقية من خلال الإنتاج المحلي، فيما نهدف إلى تمكين القطاع الخاص وخلق الفرص، مشيرا إلى أن لدينا أكثر من 60 شركة لخلق الفرص للقطاع الخاص.

وأضاف السماري خلال جلسة حوارية في النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص: "نستهدف من التعاون مع القطاع الخاص إلى تحقيق جدول أعمال موحد".

وأطلق أمس، صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الثانية من "منتدى الصندوق والقطاع الخاص".

وتعد الفعالية الأكبر من نوعها في المملكة، والمعرض المصاحب، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك على مدى يومي 6 – 7 فبراير 2024. تعزيز الشراكات وفرص التعاون ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص؛ تماشياً مع استراتيجية الصندوق لزيادة مساهمة مشاريعه وشركات محفظته في المحتوى المحلي إلى 60%

وسيشهد المنتدى حضور عدد كبير من المسؤولين، وعدد من الجهات الحكومية، وسينعقد المنتدى بحضور أكثر من 8000 مشارك من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بينهم رؤساء تنفيذيون وقادة أعمال.

هذا إلى جانب تنظيم ما يزيد عن 100 جناح لشركات القطاع الخاص، ومشاركة أكثر من 80 من شركات محفظة الصندوق.

تعزيز دور القطاع الخاص المحلّي

ويأتي منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثانية، استكمالاً لجهود الصندوق وشركاته التابعة في تعزيز دور القطاع الخاص المحلّي، وتعزيز قدراته التنافسية والابتكارية.

وسيشهد المنتدى إطلاق برامج ومبادرات جديدة تهدف لتعزيز تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير قدرات القطاعات الاستراتيجية وزيادة تنافسيتها ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها واستحداث الوظائف.

ويعد تمكين القطاع الخاص أولوية رئيسية في تنمية الاقتصاد المحلّي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

الحلول التمويلية للمقاولين.

وسيناقش المنتدى خلال الجلسات الحوارية وورش العمل في نسخته الثانية مجموعة من المحاور الاستراتيجية، والتي تركز على أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين وتعزيز دور القطاع الخاص وجهود الصندوق في قيادة الجهود لتحقيق هذه الأهداف.

كما سيناقش الحلول التمويلية للمقاولين من خلال عدة برامج، إلى جانب استعراض مستقبل العديد من القطاعات الجديدة في المملكة ودور استثمارات القطاع الخاص في تعزيز سلسلتي القيمة والإمداد.

وسيمثل المنتدى فرصة للتعاون وبناء الشراكات بين الصندوق وشركاته محفظته، وسيوفر كذلك منصة مهمة لاستطلاع الفرص بين شركات القطاع الخاص نفسها. استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة وأسّس صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2017، وحتى الآن 93 شركة، وأسهم في استحداث أكثر من 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في مختلف القطاعات الاستراتيجية الواعدة.

كما أسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية بهدف تعزيز الأثر الاقتصادي لاستثمارات الصندوق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الصندوق وشركاته.