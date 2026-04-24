السعودية تعلن التعليمات المنظمة لموسم الحج لهذا العام

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت وزارة الداخلية للمملكة العربية السعودية، إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج لهذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

وأعلنت الوزارة، في بيان نشرته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريالٍ ستطبق بحق كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، ومصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة.

كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن الاشتراطات الصحية الخاصة بتطعيمات الحج للعام الجاري، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، وتمكينهم من أداء المناسك بأمان مع الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية ومضاعفاتها.

وأوضحت الوزارة أن التطعيمات المطلوبة لهذا العام تشمل التطعيمات الإلزامية مثل: الحمى الشوكية "النيسيرية"، والتطعيم الرباعي ACYW 135)) والذي يعد إلزاميا لجميع الحجاج.

كما يعتبر تطعيم (كوفيد 19) إلزاميا للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والجهاز التنفسي، والفشل الكلوي، وأمراض الدم الوراثية (الأنيميا المنجلية والثلاسيميا)، وضعف المناعة الخلقي أو الناجم عن الأدوية المثبطة أو السرطان، وأمراض الجهاز العصبي، بينما يوصى به للأفراد من عمر 18 سنة فأكثر، وتوصي الوزارة بحصول جميع الحجاج على تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وشددت الوزارة على ضرورة الحصول على التطعيمات قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية بمدة لا تقل عن 10 أيام.

وكانت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعلنت أمس، اكتمال جاهزية المواقيت لاستقبال حجاج موسم الحج للعام الجاري، في الوقت الذي بدأ ضيوف الرحمن توافدهم من الخارج استعدادا لأداء هذه الفريضة.

