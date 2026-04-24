3 شهداء في قصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 3 لبنانيين، وجرح آخرون، مساء اليوم الخميس، إثر غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي، جنوب لبنان، في استمرار لخرق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت بصاروخ مركبة مدنية على الطريق العام النبطية – شوكين، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، ليعلن بعدها مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة بأن 3 مواطنين استشهدوا خلال القصف.

وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت بلدة ياطر بمدينة بنت جبيل، ما أسفر عن جرح مواطنين اثنين، أحدهما طفل، مضيفة أن القصف طال أيضا بلدة الخيام، بالتزامن مع سماع رشقات نارية مكثفة من الرشاشات.

المصدر : وكالات