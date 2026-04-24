حزب الله يدين اغتيال آمال خليل: "جريمة مكتملة الأركان"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدان حزب الله اللبناني، في بيان، ما وصفه بـ"الجريمة الوحشية الغادرة" التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافية آمال خليل"، التي استشهدت أثناء عملها الميداني في جنوب لبنان، معتبرًا أن استهدافها جاء في سياق استهداف "الإعلام الوطني الحر" ومحاولة إسكات صوته.

وأضاف البيان أن استهداف خليل، وإصابة زميلتها زينب فرج، ومنع وصول فرق الإسعاف إليهما بعد احتمائهما داخل أحد المنازل، قبل استهدافه بشكل مباشر، يشكل "جريمة موصوفة مكتملة الأركان"، ويعكس ما اعتبره "محاولات فاشلة لإسكات الصوت الحر" الذي يوثق الانتهاكات.

ونعى الحزب الصحافية خليل، متقدمًا بالتعازي إلى أسرتها وإدارة وزملاء صحيفة "الأخبار" والأسرة الإعلامية اللبنانية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابة زينب فرج، ومؤكدًا أن "مسيرة الإعلام الوطني الحر ستبقى مستمرة ولن ينجح الإرهاب في إسكاتها"، وفق ما جاء في البيان.

المصدر : عرب 48