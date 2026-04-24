إنقاذ 404 مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بنغازي (الاتحاد)

أعلن الهلال الأحمر الليبي، أمس، أن فرقه تمكنت من انقاذ 404 مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدينة طبرق أقصى شرقي البلاد.

وذكر الهلال الأحمر في بيان، أن فرقه شاركت في الاستجابة لبلاغ صادر عن جهاز أمن السواحل التابع للقيادة العامة للجيش الوطني بشأن إنقاذ عشرة مراكب تقل مهاجرين غير شرعيين.

وأوضح أن القوارب كان على متنها 404 أشخاص من جنسيات مختلفة بعد تعرضهم لظروف قاسية في عرض البحر قبالة السواحل الليبية.

وبين أنه تم نقل المهاجرين إلى نقاط الإنزال حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية والرعاية الإنسانية العاجلة في إطار تنسيق بين الجهات المختصة من بينها جهاز أمن السواحل والقاعدة البحرية للقوات الليبية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وبالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإنسانية واحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية في وقت تشهد السواحل الليبية نشاطا متزايدا لشبكات التهريب وسط مساع إقليمية ودولية للحد من تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية.