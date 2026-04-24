قائد قوة الاستقرار الدولية يزور القاهرة لبحث الترتيبات الأمنية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت مصادر لقناتي "العربية.نت/الحدث.نت" أن العاصمة المصرية القاهرة ستستقبل خلال أيام اللواء جاسبر جيفيرز، قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة . في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في 17 يناير الماضي.

وبحسب المصادر، فإنه من المقرر أن يعقد الجنرال الأميركي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين لبحث الترتيبات الأمنية والميدانية المعقدة في القطاع.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي لتنفيذ خطة نزع السلاح، وإيصال المساعدات الإنسانية، والإشراف على إعادة الإعمار.

كما تتزامن تلك الزيارة مع تحذيرات أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شدد فيها على خطورة تشتيت الانتباه عن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

اقرأ أيضا/ أبو الرب: الحكومة تواجه تحدّيات وجودية في ظل حصار مالي غير مسبوق

وأكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من "خطة ترامب" لإنهاء الحرب. كما شدد على أن حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وتجنب الانتهاكات المستمرة.

وتواصل القوات الإسرائيلية، منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وهو تاريخ توقيع اتفاقية التهدئة ووقف إطلاق النار، تنفيذ خروقات وانتهاكات متكررة للهدنة في قطاع غزة، تشمل إطلاق النار والقصف وعمليات نسف لمبانٍ ومنشآت مدنية، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بشكل متواصل.

واستشهد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء–الخميس، إثر غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من النازحين قرب مسجد في منطقة “مشروع بيت لاهيا” شمال قطاع غزة.

