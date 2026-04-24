سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 24-04-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) صعوده خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المهم عند 77,500$، والذي منح السعر زخماً إيجابياً ساعده على استعادة تعافيه ومواصلة الارتفاع، ويأتي هذا الأداء مدعوماً باستمرار تداول السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

كما يتحرك السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، بالتزامن مع توالي الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعكس قوة الزخم الشرائي ويدعم فرص استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الحفاظ على مستويات الدعم الحالية.