سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يقترب من كسر عنق تركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 24-04-2026

عزز سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 159.90، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة.