سعر النفط خام برنت في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 24-04-2026

تراجع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد الزوج حالياً بكسر مستوى الدعم المحوري 0.7120، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.