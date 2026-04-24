سعر النفط الخام يخترق مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 24-04-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى مستوى الدعم المهم عند 4,700$، في إشارة فنية سلبية تعكس تنامي الضغوط البيعية واحتمالات استمرار الهبوط خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار تداول السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يفرض ضغطاً ديناميكياً يحد من فرص التعافي على المدى القريب.

كما يتأثر السعر سلباً بكسره السابق لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وهو ما يعزز من النظرة السلبية الحالية، ويزداد هذا السيناريو ترجيحاً مع تمكن مؤشرات القوة النسبية من تصريف جزء من التشبع البيعي، ما يمنح السعر مساحة أكبر لمواصلة التراجع وتعميق خسائره خلال الفترة المقبلة.