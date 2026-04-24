سعر الدولار مقابل الفرنك يواصل الصعود – توقعات اليوم – 24-04-2026

واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، ليصل بارتفاعه الأخير إلى اعادة اختبار مستوى المقاومة المفصلي 1.3700، ويأتي هذا بالتزامن مع اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، واختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ما يجعل تلك المقاومة مفصلية لتحديد اتجاه الزوج القادم على المدى القريب.