- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يواصل الصعود – توقعات اليوم – 24-04-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-24 02:35AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، ليصل بارتفاعه الأخير إلى اعادة اختبار مستوى المقاومة المفصلي 1.3700، ويأتي هذا بالتزامن مع اصطدامه بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، واختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ما يجعل تلك المقاومة مفصلية لتحديد اتجاه الزوج القادم على المدى القريب.