- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الباوند تحت التأثر السلبي– توقعات اليوم 24-4-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-24 07:25AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استغل سعر المؤشر تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والذي يتذبذب قرب مستوى 80 لنلاحظ تشكيله لبعض الموجات الصاعدة الإضافية ليكرر بذلك الضغط على الحاجز المتمركز عند 27000.00 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد.
ننصح بانتظار تحقيق السعر للاختراق المطلوب ليفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة قد تمتد قريبا نحو 24130.00 و27330.00 على التوالي, أما فشل الاختراق قد يجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة للهبوط خلال التداولات القريبة نحو 26670.00 قبل تسجيله لأي من الأهداف الإضافية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 26860.00 و 27130.00
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع