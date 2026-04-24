سعر اليورو مقابل الباوند تحت التأثر السلبي– توقعات اليوم 24-4-2026

استغل سعر المؤشر تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والذي يتذبذب قرب مستوى 80 لنلاحظ تشكيله لبعض الموجات الصاعدة الإضافية ليكرر بذلك الضغط على الحاجز المتمركز عند 27000.00 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد.

ننصح بانتظار تحقيق السعر للاختراق المطلوب ليفتح ذلك باب تسجيله لمكاسب تاريخية جديدة قد تمتد قريبا نحو 24130.00 و27330.00 على التوالي, أما فشل الاختراق قد يجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة للهبوط خلال التداولات القريبة نحو 26670.00 قبل تسجيله لأي من الأهداف الإضافية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 26860.00 و 27130.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع