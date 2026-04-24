بالأرقام.. تايلور سويفت تتفوّق على نجوم العالم وتكتب التاريخ من جديد

دبي - فريق التحرير: تحتفل منصة Spotify بمرور ٢٠ عامًا على تأسيسها، وقد أصدرت قوائمها الخاصة بالأكثر استماعًا على الإطلاق عبر منصتها، والتي شملت الفنانين والألبومات والأغاني والبودكاست وحتى الكتب الصوتية.

وتعكس هذه البيانات عددًا هائلًا من الاستماعات عالميًا حتى أبريل ٢٠٢٦، استنادًا إلى مئات الملايين من عمليات التشغيل.

وكما هو متوقع، تصدّرت الفنانة تايلور سويفت قائمة أكثر الفنانين استماعًا على الإطلاق، تلاها باد باني في المرتبة الثانية، ثم Drake، وThe Weeknd، وAriana Grande، فيما جاء Ed Sheeran سادسًا، يليه Justin Bieber، ثم Billie Eilish، وEminem، ليحلّ Kanye West في المرتبة العاشرة ضمن قائمة الأكثر استماعًا عالميًا.

وفي فئة الألبومات، جاء ألبوم “Un Verano Sin Ti” لـ باد باني في المرتبة الأولى كالأكثر استماعًا عبر تاريخ المنصة.

أما على صعيد الأغاني، فقد تصدّرت “Blinding Lights” للفنان ذا ويكند القائمة كأكثر أغنية استماعًا على الإطلاق، متقدمة على أعمال ضخمة حققت انتشارًا عالميًا واسعًا.

وفي فئة البودكاست، حافظ برنامج “The Joe Rogan Experience” على صدارته كالأكثر استماعًا عالميًا، في حين تصدّر عالم الكتب الصوتية عدد من الأعمال الشهيرة مثل “A Court of Thorns and Roses” للكاتبة Sarah J. Maas.