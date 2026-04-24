سعر البلاتين يؤجل الارتفاع– توقعات اليوم 24-4-2026

أكد سعر البلاتين تأجيله للمحاولات الصاعدة بثباته المتكرر دون مستوى 2085.00$ ليبدأ بالتفاعل مع سلبية مؤشر ستوكاستيك بتسلله حاليا نحو المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 1990.00$.

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية سيجبره ذلك على استئناف الهجوم التصحيحي لنتوقع انجذابه قريبا نحو الدعم الأولي المستقر عند 1950.00$ والذي بكسره سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 1910.00$ و1865.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2035.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي