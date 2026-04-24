سعر البلاتين يؤجل الارتفاع– توقعات اليوم 24-4-2026

سعر البلاتين يؤجل الارتفاع– توقعات اليوم 24-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-24 07:23AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أكد سعر البلاتين تأجيله للمحاولات الصاعدة بثباته المتكرر دون مستوى 2085.00$ ليبدأ بالتفاعل مع سلبية مؤشر ستوكاستيك بتسلله حاليا نحو المتوسط المتحرك 55 المستقر عند 1990.00$.

 

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية سيجبره ذلك على استئناف الهجوم التصحيحي لنتوقع انجذابه قريبا نحو الدعم الأولي المستقر عند 1950.00$ والذي بكسره سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 1910.00$ و1865.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1950.00$ و 2035.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

