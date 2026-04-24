شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يستسلم للضغوط السلبية-توقعات اليوم 24-4-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-24 07:23AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من تشكيل سعر المؤشر خلال الفترة الأخيرة لتداولات جانبية مختلطة إلا أن ارتكازه المتكرر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة تحديدا فوق مستوى الدعم الممتد نحو 7080.00 يساهم بتأكيد الاستمرارية الإيجابية, نؤكد مجددا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة وصوله للهدف الإضافي المستقر عند 7190.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو محطات تاريخية جديدة بدأ من 7235.00 و7290.00 على التوالي.
نود التنويه إلى أن محاولة كسر السعر لدعم القناة الصاعدة والاستقرار أدناه سيؤكد ذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط لنتوقع انجذابه أولا نحو 6980.00 ومن ثم ليحاول اختبار مستوى 2.618% فيبوناتشي الامتدادي المتمركز عند 6910.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7090.00 و 7190.00
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم