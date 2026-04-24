سعر اليورو مقابل الين يستسلم للضغوط السلبية-توقعات اليوم 24-4-2026

بالرغم من تشكيل سعر المؤشر خلال الفترة الأخيرة لتداولات جانبية مختلطة إلا أن ارتكازه المتكرر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة تحديدا فوق مستوى الدعم الممتد نحو 7080.00 يساهم بتأكيد الاستمرارية الإيجابية, نؤكد مجددا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة وصوله للهدف الإضافي المستقر عند 7190.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو محطات تاريخية جديدة بدأ من 7235.00 و7290.00 على التوالي.

نود التنويه إلى أن محاولة كسر السعر لدعم القناة الصاعدة والاستقرار أدناه سيؤكد ذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط لنتوقع انجذابه أولا نحو 6980.00 ومن ثم ليحاول اختبار مستوى 2.618% فيبوناتشي الامتدادي المتمركز عند 6910.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7090.00 و 7190.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم