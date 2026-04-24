سعر النحاس ضعيف-توقعات اليوم 24-4-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-04-24 07:22AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لا يزال سعر النحاس متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ محاولة تسلله حاليا دون مستوى 5.9700$ ليزيد ذلك من فرص تفعيله للمسار التصحيحي الهابط المؤقت لنتوقع تسلله بذلك نحو 5.8900$ وصولا لمستوى 5.8200$ والذي قد يشكل بدوره لدعم إضافي جديد أمام التداولات الحالية.

 

كذلك استمرار تشكيل مستوى 6.1200$ لعائق قوي أمام المحاولات الصاعدة سيزيد من فرص تشكيل السعر للمحاولات السلبية لنبقى بانتظار وصوله للمحطات المقترحة سابقا ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تأكيد الاتجاه المقترح للتداولات القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8200 $ و 6.0500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

Mohamed Nasa

