تركي آل الشيخ يعلن استضافة الرياض لعرضWWE NIGHT OF CHAMPIONS في يونيو المقبل

دبي - فريق التحرير: أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن استضافة العاصمة الرياض لعرضWWE®️ “Night of Champions”، وذلك يوم السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ في Kingdom Arena، ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع WWE.

وتأتي هذه الاستضافة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة في عام ٢٠٢٥ بالرياض، والتي سجّلت أعلى نسبة مشاهدة داخل الولايات المتحدة لعرض WWE يُقام في المملكة، في تأكيد جديد على مكانة الرياض كوجهة رئيسية لأكبر الأحداث الترفيهية والرياضية عالميًا.

وأشار معالي المستشار إلى أهمية عودة عرض “ليلة الأبطال” إلى العاصمة الرياض، لافتًا إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي تعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الترفيه في المملكة، ومعربًا عن تطلعه لتقديم ليلة استثنائية ترتقي لتطلعات الجمهور في المملكة وحول العالم، وتُجسد مكانة الرياض كوجهة رائدة لأكبر الفعاليات الدولية.

ومن المنتظر أن تجمع نسخة هذا العام نخبة من أبرز نجوم WWE في ليلة استثنائية، تُضاف إلى سلسلة الفعاليات العالمية التي تستقطبها المملكة على مدار العام، امتدادًا للزخم الذي يشهده قطاع الترفيه بالمملكة.

ومن المقرر طرح التذاكر للبيع يوم الإثنين ٢٧ أبريل الجاري، عبر منصةWebook ، كما سيتم بث العرض مباشرة في الولايات المتحدة عبر تطبيق ESPN ضمن اشتراكESPN Unlimited ، وعلى المستوى الدولي عبر منصةNetflix .

وستستضيف المملكة في عام ٢٠٢٧ عرض WrestleMania 43 بالعاصمة الرياض، في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها بإقامة هذا الحدث العالمي خارج الولايات المتحدة وكندا.

ويأتي ذلك في سياق الحراك الترفيهي المتواصل في المملكة، والذي يشهد على مدار العام استضافة فعاليات عالمية كبرى، امتدادًا لما يرسخه موسم الرياض من حضور دولي واسع وتجارب نوعية.