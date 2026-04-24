غضب وصدمة.. إبراهيم تاتليسس يقلب الطاولة: لا ميراث لعائلته وثروته للدولة

دبي - فريق التحرير: في تصريح مفاجئ ومليء بالمرارة، فجّر الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسس جدلاً واسعًا بعد إعلانه نيته التبرع بكامل ثروته للدولة، في خطوة صادمة تعكس عمق الخلافات داخل عائلته.

وفي التفاصيل، ظهر تاتليسس في مقطع فيديو متداول، متحدثًا بانفعال واضح عن قراره الحاسم، قائلاً: “سأترك كل ميراثي للدولة”، مؤكدًا أنه لن يمنح أي جزء من ثروته لأي شخص.

ولم يخفِ “تاتليسس” غضبه، حيث ألمح إلى أن بعض أفراد عائلته كانوا سببًا في معاناة الآخرين، مضيفًا: “بسبب وجوه البعض، ظل الآخرون مظلومين”، في إشارة أثارت الكثير من التساؤلات حول طبيعة الخلافات القائمة.

كما شدد تاتليسس على أنه بنى ثروته بجهده الشخصي، قائلاً: “لم أرث هذا المال عن والدي، فقد كان بائع كبد، وكل ما أملك كسبته بعرقي وتعبي”، مؤكدًا حقه الكامل في التصرف بأمواله دون تدخل من أحد: “أنا من كسبت المال، ماذا يهم الآخرين؟”.

وفي لهجة لا تخلو من العتب، أشار إلى أن اسم “تاتليسس” كان كفيلاً بفتح الأبواب، إلا أن بعض المقربين منه لم يعرفوا كيف يقدّرون هذه الفرصة أو يستفيدون منها بالشكل الصحيح.

ويعكس هذا التصريح حالة من التوتر العائلي الحاد، حيث يبدو أن العلاقة بين النجم التركي وبعض أفراد عائلته وصلت إلى طريق مسدود، ما دفعه لاتخاذ هذا القرار الجريء الذي أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور.

وجاءت تصريحات إبراهيم تاتليسس بعد فترة صحية دقيقة، إذ كان قد نُقل إلى المستشفى في السابع من أبريل الفائت إثر وعكة ألمّت به داخل منزله في إسطنبول، ليتبيّن لاحقًا أنه يعاني من التهاب حاد استدعى خضوعه لعملية استئصال المرارة. وقد أعلن في الساعات الماضية عن خروجه من المستشفى بعد تحسّن حالته.

وظهر تاتليسس أمام الكاميرات برفقة فريقه الطبي، حيث أدلى بتصريحات عديدة، تحدّث فيها الخليج 365 عن وضعه الصحي وتفاصيل أزماته الأخيرة.